Motorista atropela motociclista após discussão, arrasta moto sob o carro e acaba agredido em Londrina

O condutor de uma Amarok foi detido na noite desta sexta-feira (21), após supostamente atropelar um motociclista com quem havia discutido e tentado fugir sem prestar socorro, na Gleba Palhano, em Londrina. A moto ficou presa sob a caminhonete e foi arrastada durante a tentativa de fuga. Ele teria sido agredido por pessoas que pararam o veílo em fuga.





Segundo boletim de ocorrência, testemunhas disseram que houve um discussão entre o motociclista e o motorista na rotatória da Avenida Ayrton Senna com a rua Bento Munhoz da Rocha Neto. A discussão teria continuado até a altura do numeral 70 da avenida, quando o condutor teria jogado a Amarok sobre a moto e fugido com ela presa sob o carro, sem prestar socorro.

A caminhonete foi parada por pessoas na Avenida João Wycliff com a Rua Cayena, onde teriam ocorrido as agressões. O motociclista foi socorrido pelo Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma e Emergência) e levado para o Hospital Evangélico.





Quando a PM chegou, o condutor da Amarok também era atendido por uma ambulância do Siate e, devido às agressões, não foi possível fazer o teste do etilômetro. Entretanto, de acordo com o BO, havia dentro da caminhonete uma garrafa de cerveja consumida pela metade. Ele foi levado para o Hospital do Coração e permaneceu sob escolta para, posteriormente, ser levado para a Polícia Civil.