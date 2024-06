Motorista bêbado bate em muro, invade casa e acaba preso em Londrina

Um homem de 37 anos foi detido após bater em um muro e invadir a casa danificada para tentar fugir da abordagem policial na madrugada desta quarta-feira (12), na Rua Serra do Flamengo, no Jardim Bandeirantes, na zona oeste de Londrina. Segundo a Polícia Militar, os indícios indicam que ele estava embriagado.





De acordo com o relato da PM, uma equipe foi avisada sobre o acidente nas imediações. A pessoa que avisou os policiais disse, ainda, que o motorista estaria bêbado e tentava sair do local com o veículo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ao chegarem no endereço indicado, uma aglomeração se encontrava em volta de um veículo prata, com a dianteira danificada entre o muro e a calçada. As pessoas disseram que o condutor, ao saber que a polícia havia sido avisada, começou a retirar garrafas de dentro do carro e, ao ver a viatura, deixou alguns pertences no chão e entrou na residência.