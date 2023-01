Motorista bêbado é preso com mais de 2 kg de drogas em Cornélio Procópio

Um motorista alcoolizado foi detido na manhã desta sexta-feira (13) pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) ao ser abordado com drogas dentro do veículo, em Cornélio Procópio. O condutor ainda tentou se livrar de parte dos entorpecentes, jogando-os pela janela, durante fuga dos agentes.





O motorista de um Gol não atendeu a ordem de parada da PRF na BR 369 e iniciou a fuga em alta velocidade. Os agentes, então, iniciaram uma perseguição, durante a qual o suspeito jogoupela janela uma sacola com quatro tabletes de maconha, pesando cerca de dois quilos.

Publicidade

Publicidade





Dentro do carro também foram localizados 400g de crack e 300g de cocaína.





A embriaguez do motorista foi constatada por teste de etilômetro, com resultado de 0,33 mg/L. Ele disse aos agentes que pegou a droga em Jandaia do Sul e faria a entrega em Nova Fátima.





O homem de 28 anos foi detido em flagrante pelo tráfico de drogas e por dirigir sob influência de álcool. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Cornélio Procópio.