Motorista é detido com 203 kg de maconha que saiu de Londrina

Um motorista de 33 anos foi detido com 203 kg de maconha que saiu de Londrina no início da madrugada desta sexta-feira (19).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), por volta de 1h30, houve abordagem do homem que conduzia um Toyota Corolla na BR-376, em Mauá da Serra (Vale do Ivaí). Durante a vistoria, a droga foi encontrada no banco traseiro e porta-malas do veículo.





O detido disse que a droga foi retirada em Londrina e seria entregue em Florianópolis (SC). Ele foi conduzido para a polícia judiciária para o registro do crime de tráfico de drogas.