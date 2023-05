Motorista morre ao bater de frente contra carreta no Norte Pioneiro

Um motorista morreu na tarde desta quarta-feira (17) após bater de frente contra uma carreta na PR-242, em Japira, no Norte Pioneiro. O acidente aconteceu por volta das 12h45 no quilômetro 77 da rodovia. O condutor, de 41 anos, morreu ainda no local do acidente.





De acordo com as imagens divulgadas pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual), é possível ver que a carreta tombou para fora da pista com o impacto da batida e o carro ficou totalmente destruído. As equipes da PRE permaneceram no local por mais de seis horas.

Publicidade





Segundo informações da PRE, a carreta seguia de Japira em direção a Jaboti, em um trecho de via simples, quando houve a colisão frontal contra um Palio. A PRE não informou qual dos veículos invadiu a pista contrária e ocasionou o acidente. No trecho, a ultrapassagem é proibida para quem trafega por ambos os sentidos da rodovia.





O motorista da carreta, de 26 anos, teve ferimentos e foi levado ao Hospital Municipal de Pinhalão. O corpo do motorista do carro foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho.