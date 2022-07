MP cumpre mandados de busca e apreensão em operação por suspeita de desvios no DER

Os núcleos de Guarapuava do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa) e do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), braços especializados do MP (Ministério Público) do Paraná, cumprem nesta quarta-feira (27) seis mandados de prisão preventiva e 19 mandados de busca e apreensão, no âmbito da Operação Fora de Área.

São investigados os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro possivelmente cometidos por organização criminosa com atuação a partir de contratos mantidos pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagens do Paraná). As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Criminal de Guarapuava.

