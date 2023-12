MP vai investigar conduta de professor de cursinho suspeito de sugerir abuso sexual de mulheres mortas

A 12ª Promotoria de Justiça de Cascavel (Oeste) vai incluir em suas investigações sobre a conduta de instrutores do cursinho preparatório para concursos AlfaCon novas imagens em que um dos profesores supostamente incitaria o crime de necrofilia, ao descrever como supostamente violar sexualmente mulheres mortas sub a tutela de oficiais da criminalística. As imagens, datadas de anos atrás, viralizaram nas redes sociais no início desta semana e foram repercutidas em noticiários nacionais.





No vídeo, o instrutor Evandro Guedes sugere a prática de necrofilia por parte de peritos, algo que, segundo o vídeo, “vale a pena” porque “a pena é pequenininha”, proprondo, ainda, o modo de agir do possível abusador. As falas foram proferidas durante uma aula transmitida pelo Youtube em 2019, mas tomaram as redes sociais e a imprensa nacional no início da semana. De acordo com a assessoria de imprensa do cursinho, o vídeo foi retirado do ar “para que nenhuma pessoa mais faça mau uso do conteúdo e em respeito a todos que possam se sentir ofendidos com a colocação“.

Fundador da AlfaCon, Guedes tem uma grande rede de seguidores nas redes sociais. Tinha milhares de seguidores no Instagram, onde fazia postagens de autoajuda e ostentação – a conta, ainda aberta até a terça-feira (5), estava inacessível na tarde desta quinta (7) – e é exaltado em outras comunidades, como a “Fa (sic) Clube Evandro Guedes Of”, com mais de 41 mil seguidores.





O vídeo provocou indignação de internautas. Ao compartilhar o trecho, o deputado federal Matheus Laiola (União-PR) disse que oficiaria a Polícia Civil do e o MP (Ministério Público) do Paraná para que apurem o caso. A Polícia Civil informou, na terça, que ainda não havia sido oficiada.