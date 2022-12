MPPR denuncia criminalmente agressor de musico negro em Curitiba

A 4ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos Contra a Vida, do Ministério Público em Curitiba, denunciou criminalmente o homem identificado como agressor de um músico negro em Curitiba. O crime aconteceu em 22 de novembro em uma rua no Centro da capital e foi filmado por câmeras de segurança – as imagens repercutiram nacionalmente na imprensa e nas redes sociais.

Prisão





O processo deve tramitar na 2ª Vara Privativa do Tribunal do Júri de Curitiba. O MPPR requereu também a manutenção da prisão preventiva do denunciado, sustentando no pedido “a periculosidade do autor, com desvalor de sua conduta, que extrapola o tipo penal, e possibilidade de reiteração criminosa, tal qual se verifica no caso em apreço” considerando por isso que “se faz indispensável a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”