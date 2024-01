Mulher é detida após matar companheiro com facada no peito em Londrina

Uma mulher foi detida após matar companheiro com facada no peito na manhã desta quinta-feira (11) em Londrina.





Segundo a PM (Polícia Militar), o caso ocorreu por volta das 8h, no residencial Vista Bela, na casa onde moravam. A pessoa que morreu chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros, que a identificou apenas como R.P.R.,42, mas ele não resistiu ao ferimento.

A acusada do crime precisou ficar internada durante a tarde, conforme informou a PM, e foi encaminhada para a delegacia de Polícia Civil.





Por meio do sistema policial, a PM constatou que havia um extenso histórico de violência doméstica e possível envolvimento com drogas do casal. Vizinhos ouviram briga deles durante a madrugada e relataram aos policiais.





O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.