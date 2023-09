Mulher e homem são mortos, vítima é esfaqueada e acusado é preso em Londrina

Uma mulher e um homem foram encontrados mortos no início da manhã deste domingo (3) em Londrina. Uma outra vítima foi esfaqueada, e o acusado dos crimes foi preso.





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 6h15, uma equipe deslocou para atender uma situação de lesão corporal por arma branca na rua Waldomiro Fernandes. No local, os policiais encontraram uma pessoa do sexo masculino e uma pessoa do sexo feminino já em óbito, ambos sem identificação, e uma terceira pessoa esfaqueada com ferimentos graves.

A PM localizou e identificou o autor do crime, 23, que foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil. A motivação do crime, a princípio, conforme apurou a PM, seria passional.





A terceira vítima foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para um dos hospitais de Londrina para avaliação médica.