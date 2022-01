Mulher é presa após cães farejadores encontrarem 25 quilos de maconha em ônibus em Rolândia

Uma mulher de 38 anos foi presa transportando 25 quilos de maconha em um ônibus na noite desta quarta-feira (19), em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).

A apreensão foi feita com auxílio de cães farejadores durante uma operação antidrogas da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), com apoio da Polícia Civil de Londrina e do Denarc (Divisão Estadual de Narcóticos) de Londrina.

De acordo com a polícia, o ônibus ia de Maringá a Campinas, interior de São Paulo, quando foi abordado em frente ao posto da PRE em Rolândia, na PR-986.





O cão farejador Hórus fez a inspeção no bagageiro do veículo, mas nada foi encontrado. Já na cabine de passageiros, o cão farejador Nico identificou a mochila que continha 25,390 quilos de maconha, divididos em 27 tabletes.





A mulher foi conduzida à delegacia de Rolândia. À polícia, ela disse que recebeu de outra mulher a proposta de R$ 1.000.00 para transportar as drogas até Campinas. Ela disse não conhecer e não quis revelar o nome de quem fez a proposta.