Mulher leva soco no rosto após pedir para marido diminuir velocidade da moto em Apucarana

Uma mulher foi agredida com um soco no rosto pelo seu marido, após pedir a ele que diminuísse a velocidade da moto que pilotava, por volta das 23h desta sexta-feira (26), em Apucarana (Norte-Central do Paraná).







Segundo informações repassadas pela PM (Polícia Militar), o homem foi buscar a vítima no trabalho e já aparentava estar alcoolizado e sob efeito de drogas. Devido à alta velocidade que ele pilotava a moto, a mulher pediu para que ele fosse mais devagar, o que gerou um ataque de fúria.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A partir da solicitação, o acusado passou a proferir xingamentos de baixo calão à vítima e a acusar de o estar traindo com um amante. Quando chegaram à residência, passaram a discutir e ele a agrediu. Em seguida, subiu na moto e deixou o local.







A mulher informou que esta não foi a primeira vez que agressões do tipo acontecem. Ela registrou BO (Boletim de Ocorrência).