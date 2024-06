Número de mortes em rodovias federais no feriado de Corpus Christi diminui em 2024

Das quatro mortes, três são de tipos de sinistros que têm aumentado o número de óbitos em 2024: colisão frontal e atropelamento de pedestre.

Uma das mortes, em colisão frontal, que aconteceu no dia 1º em Imbituva (PR) é resultado de um automóvel circulando na contramão de direção, fato corriqueiro em ultrapassagens em local proibido, como era para o local do acidente.

Os outros dois casos foram de atropelamento de pedestres. ambos em períodos de baixa luminosidade, fator de risco para os pedestres.

Na madrugada do dia 2 em Ortigueira (Região Metropolitana de Londrina), um homem de 42 anos morreu após ser atropelado, sendo apurado que o condutor que conduzia o veículo estava alcoolizado, assim como a vítima, aparentemente. O condutor foi preso e encaminhado à Polícia Civil.

O outro atropelamento ocorreu no final da noite do dia 2, na BR-153 em Céu Azul, ocasionando a morte de outro homem de 51 anos. Informações de testemunhas apontam que o homem estava deitado na rodovia antes de ser atropelado.

A quarta ocorrência com óbito foi registrada no dia 2 em Ponta Grossa e é um personagem que aparece negativamente nas estatísticas de sinistros de trânsito: o motociclista.

No caso, verificou-se preliminarmente que a morte ocorreu após o condutor perder o controle da motocicleta esportiva e cair na via, sem interação com outros veículos ou pessoas.





FISCALIZAÇÃO

Na Operação Corpus Christi deste ano, a PRF direcionou esforços prioritários para coibir os dois comportamentos de maior risco nas rodovias: ultrapassagens proibidas e excesso de velocidade.

Como resultado, 510 condutores foram flagrados realizando ultrapassagens proibidas e outros 5.514 excedendo a velocidade máxima permitida. A combinação é um dos principais fatores a alavancar os números de sinistros e mortes nas rodovias.

A fiscalização de rotina também seguiu e foram registradas 61 autuações por álcool à direção e 360 usuários foram flagrados sem utilizar o cinto de segurança, equipamento básico de segurança.

Os comportamentos, um pequeno retrato da realidade frente às limitações da fiscalização, apresentam um triste cenário de desrespeito às regras de trânsito e, consequentemente, à vida.





COMBATE AO CRIME

Neste feriado o trabalho de combate ao crime da PRF também apresentou bons resultados no estado: mais de seis toneladas de drogas foram apreendidas.

Em apenas uma das apreensões, no final da noite de do dia 30, foram apreendidas quatro toneladas de maconha em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).

A droga foi descoberta após equipe policial abordar uma carreta que trafegava na BR-369 com as lanternas traseiras apagadas e desconfiar do intenso nervosismo do motorista da composição veicular.

No compartimento de carga da carreta estavam três caixotes de madeira e, por abertura em um deles, os policiais puderam observar a presença de material com as características de transporte da droga, o que se confirmou com a efetiva abertura. Após a pesagem dos tabletes, chegou-se à contabilização de 3.396 kg.





A imagem de capa é de um sinistro de trânsito do tipo incêndio, registrado na BR-376, em Tijucas do Sul, na manhã da sexta-feira (31). Na ocasião, criminosos aproveitaram-se do sinistro para saquear a carga. A PRF atuou impedindo a continuidade do crime, conseguindo recuperar parte da carga e prender dois criminosos. O condutor do veículo não se feriu.

Durante o período da operação, 46 pessoas foram detidas no estado por crimes diversos, como tráfico de drogas, receptação de veículos roubados e crimes relacionados ao trânsito.

Uma das ocorrências de mais relevância, foi cumprido em Campina Grande do Sul, em parceria com a Polícia Civil do Paraná, um mandado de prisão de um estuprador. A captura foi realizada na noite do sábado (1º), na BR-116, após investigações apontarem o homem de 49 anos como responsável por cometer o abuso sexual contra uma mulher, de 30 anos, na frente da filha dela, de apenas 12 anos.

O crime aconteceu no último 14 de maio, após o carro da vítima apresentar uma pane, em Curitiba, no bairro Tatuquara. O indivíduo se aproveitou da situação e abordou a mulher, em posse de faca. Ele possui antecedente criminal por estupro e estava em cumprindo pena em regime aberto.







