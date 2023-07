Operação Aifu interdita três estabelecimentos comerciais em Londrina

Na noite desta sexta-feira (14), mais uma Operação Aifu (Ação Integrada de Fiscalização Urbana) foi efetuada em Londrina.





Com início às 20h, equipes da PM (Polícia Militar), do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Fazenda, da Vigilância Sanitária, da Sema (Secretaria Municipal do Ambiente), da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina), da GM (Guarda Municipal) e do Conselho Tutelar fiscalizaram estabelecimentos comerciais durante toda a noite, além de veículos.

Publicidade

Publicidade