Operação Annabelle: Polícia Civil do DF prende mulher em Londrina por extorsão virtual

Uma mulher de 20 anos foi presa em Londrina nesta quarta-feira (27) pela PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal), por meio da DRCC (Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos no âmbito da Operação Annabelle, com objetivo de desarticular um grupo criminoso que se dedicava à extorsão virtual.





Segundo a investigação, os criminosos agiam nas redes sociais atraindo as vítimas, na maioria homens, para conversas íntimas e solicitando fotos comprometedoras. Em seguida, exigiam o pagamento de R$ 20 mil para não divulgar as imagens na internet.

A ação resultou no cumprimento de um mandado de prisão preventiva e na busca e apreensão em Londrina, e contou com o apoio da Polícia Civil do Paraná.





A autora será indiciada pelo crime de extorsão, cuja pena pode chegar a dez anos de reclusão. Na casa da investigada, foi apreendida vultosa quantia em dinheiro - valor não divulgado - e diversos aparelhos eletrônicos, que serão analisados pela perícia. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.