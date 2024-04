Operação do MP prende 28 por exploração do tráfico e jogo do bicho a partir da cadeia de Cornélio Procópio

A 2ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio promoveu nesta segunda-feira (1º) a Operação Insensibilis, que culminou na prisão preventiva de 28 integrantes de uma facção criminosa que atua a partir de presídios – 20 deles já se encontravam detidos. Também foram cumpridas ordens de busca e apreensão em Carlópolis, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Ibaiti, Loanda, Londrina, Santa Cecília do Pavão e Santo Antônio da Platina.





A investigação do MP (Ministério Público) trata de desarticular o grupo criminoso que explora crimes como o jogo do bicho e tráfico de drogas, agindo na Cadeia Pública de Cornélio Procópio. Dos investigados, 17 exerciam funções de liderança na facção. Os demais, além de aderirem aos propósitos e ditames do grupo criminoso, auxiliavam no financiamento, contribuindo com a compra de drogas e participação no jogo do bicho.

Foram apreendidos celulares, porções de crack, haxixe e cocaína, anotações e R$ 23.121,75 em espécie. As prisões e buscas foram executadas com apoio de agentes da Polícia Militar e da Polícia Penal do Paraná.





O nome da Operação Insensibilis faz referência à incapacidade dos investigados em mensurar as consequências negativas de seus atos criminosos, segundo o MP. As ordens judiciais foram deferidas pelo Juízo da Vara Criminal de Cornélio Procópio.