Operação mira golpistas que agiram durante show do Imagine Dragons em Curitiba

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) cumpre 19 ordens judiciais nesta quarta-feira (20) na capital paulista. Segundo a corporação, os alvos são parte de uma organização criminosa que aplicou golpes durante show da banda Imagine Dragons, em Curitiba, no mês de março. Estima-se que o prejuízo seja superior a R$ 150 mil.





Entre as ordens judiciais, há 14 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão.

De acordo comas investigações, os estelionatários vendiam comidas e bebidas do lado de fora do evento, antes do início. Na hora do pagamento, trocavam o cartão do cliente para cometer a ação criminosa.





Os estelionatários pegavam o cartão da vítima, diziam que não estava funcionando e que a pessoa deveria dar o cartão para fazer a transferência. Naquele momento, trocavam por outro e, durante o evento, faziam transferências bancárias via pix ou compras no cartão de crédito das vítimas.





“Conforme apurado, os indivíduos são responsáveis por outras ações criminosas realizadas de forma semelhante em outras cidades do Estado de São Paulo”, afirma o delegado da PCPR Tiago Dantas.





A PCPR apurou que o grupo criminoso está baseado no estado de São Paulo.