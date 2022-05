Operação Ninja da PF em Maringá investiga financiamentos fraudulentos de veículos

A PF (Polícia Federal) deflagrou nesta sexta-feira (20) a Operação Ninja, com objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável por pelo menos três financiamentos fraudulentos de veículos.



Segundo a corporação, foram mobilizados 20 policiais federais que cumprem cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva expedidos pela 23ª Vara Federal de Curitiba nas cidades de Maringá (Noroeste) e Mandaguaçu (Região Metropolitana de Maringá).

A investigação é derivada da Operação Acesso Soturno, deflagrada em dezembro de 2021, desenvolvida para apurar o roubo à casa de uma servidora da Justiça Federal de Maringá. Com o avanço dos trabalhos, detectou-se também as manobras do mesmo grupo para realizar financiamentos fraudulentos em nome de “laranjas”. Somente nestas fraudes, a organização criminosa obteve R$ 256.000,00.





Os envolvidos devem responder por crime contra o sistema financeiro nacional – na modalidade de obtenção de financiamento fraudulento – e organização criminosa.





Trata-se da terceira ação decorrente da Acesso Soturno. Além dela, foram deflagradas as operações Século (em 03/05/2022) e Cannabis Furari (em 12/05/2022) visando responsabilizar o mesmo grupo pelo roubo de caminhões carregados com cigarros de origem estrangeira e maconha, respectivamente.