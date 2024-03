Operação policial mira tráfico e homicídios em Jataizinho

Mais de 60 policiais , entre civis e militares, participaram de uma grande operação contra o tráfico de drogas, associação para o tráfico e homicídios em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta quinta-feira (14). Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão em 18 locais.





O principal alvo foi na rua Minas Gerais, na Vila Frederico, endereço que seria a base da organização criminosa. “(Pessoas) responsáveis por distribuição de drogas e alguns homicídios, que podem ter sido cometidos por integrantes dessa organização”, pontuou o delegado Vitor Dutra, de Ibiporã. “A população de Jataizinho vinha realizando diversas denúncias. Um local que incomodava bastante, inclusive, com relatos de traficantes que passavam atirando para cima”, acrescentou.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Duas pessoas foram presas em flagrante. Uma por tráfico de drogas e outra por posse ilegal de arma de fogo. “Essa arma pode estar relacionada com os crimes de homicídio que vêm sendo investigados e que ocorreram neste ano. Não posso dar mais detalhes por causa do sigilo necessário”, explicou. “A Polícia Civil irá solicitar o confronto balístico da arma apreendida com os projéteis de arma de fogo retirados das vítimas de homicídio”. A suspeita é de que as mortes aconteceram pela disputa de pontos de tráfico.





Foram apreendidos diversos celulares dos suspeitos. “Esses celulares vão passar por perícia. Acreditamos que agora vamos avançar ainda mais nessas investigações e dependendo da quantidade de informações que consigamos retirar, poderemos efetuar novas prisões. Acreditamos que existem outras pessoas envolvidas na associação ao tráfico”, frisou. A operação foi denominada de Jataí.