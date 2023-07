Operação prende 46 pessoas e apreende 5 toneladas de drogas e 86 armas

Treze mil abordagens foram feitas no Paraná entre os dias 20 e 23 de julho pela operação Fronteiras e Divisas Integradas II. Deste total de abordagens, foram efetuadas 46 prisões, além da apreensão de cinco toneladas de drogas e 86 armas. Essa operação é resultado da articulação do SULMaSSP, que reúne as forças de segurança do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.





A operação foi lançada em Santos (SP) e teve a presença de equipes especializadas da PMPR (Polícia Militar do Paraná), como o Batalhão de Polícia da Rone (Rondas Ostensivas de Natureza Especial), o Batalhão de Polícia Ambiental, o Batalhão de Operações Aéreas e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPfron).

Publicidade

Publicidade





O comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Jefferson Silva, afirmou que a integração entre as forças de segurança estaduais foi fundamental para o sucesso da ação, que teve como objetivo principal coibir a entrada de drogas e armas pelas fronteiras e divisas dos estados.





"A união entre as forças de segurança estaduais é fundamental para combatermos o tráfico de drogas e as organizações criminosas que atuam em nossas fronteiras e nas divisas do Sul e Sudeste. A operação Fronteiras e Divisas Integradas II demonstra o compromisso das polícias em garantir a segurança da população e fortalecer a ordem pública", disse.





A primeira fase da operação foi no mês de maio, logo após o primeiro encontro da SULMaSSP, realizado no final de março em Curitiba, no Paraná. Ao fim das ações, foram apreendidas 3,3 toneladas de maconha, 92,4 quilos de cocaína, 21,5 quilos de crack e 2,1 quilos de haxixe. Além disso, 127 pessoas foram presas e seis adolescentes foram apreendidos. Também foram recuperados 184 veículos.