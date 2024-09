Operação prende 56 pessoas de facção criminosa que atua a partir de presídios na região de Londrina

O MPPR (Ministério Público do Paraná), em ação conjunta com a Polícia Militar e a Polícia Penal, realizou nesta terça-feira (3), a Operação Tamboril, voltada a coibir a ação de facção criminosa que atua a partir de presídios.





Foram cumpridas seis ordens de busca e apreensão nas cidades de Cornélio Procópio, Ibaiti, Leópolis, Londrina, Santo Antônio da Platina, Santo Antônio do Paraíso e Uraí e 56 mandados de prisão preventiva contra integrantes do grupo investigado, sendo que 51 deles já se encontravam detidos.

As ordens judiciais foram deferidas pelo Juízo da Vara Criminal de Cornélio Procópio, que também determinou o bloqueio de contas bancárias suspeitas de serem utilizadas para movimentação de recursos de origem criminosa.





Também foram executadas revistas nas unidades prisionais de Apucarana, Cambará, Cornélio Procópio, Jacarezinho e Londrina (PEL I, PEL III e CRESLON).

APOSTAS E TRÁFICO





A investigação é um desdobramento da análise das apreensões coletadas na Operação Érebos, realizada em janeiro, que investiga facções que atuam com jogos de apostas ilegais e tráfico de drogas na região de Cornélio Procópio, dentro e fora dos presídios.

Dos investigados, 25 exerciam funções de liderança na organização, ainda existem outros membros que auxiliavam no financiamento, contribuindo com a compra de drogas e participação em outras atividades ilícitas.





As prisões e buscas foram executadas com apoio de agentes do 18° Batalhão da Polícia Militar do Paraná, da Agência Local de Inteligência do 18º BPM, do 2º BPM, do 5º BPM, do Batalhão de Polícia de Choque e Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas.





Pela Polícia Penal do Paraná a ação teve a participação de equipe do Setor de Inteligência e do Setor de Operações Especiais.