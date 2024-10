Padrasto acusado de esfaquear enteada de 10 anos é preso em Apucarana

Um homem de 40 anos foi preso em flagrante após ser acusado de esfaquear a enteada, de 10 anos, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na noite desta terça-feira (8).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para prestar apoio à equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência), que prestava os primeiros socorros à vítima e fazia o encaminhamento da criança até o Hospital da Providência.

No local, os agentes conversaram com a mãe da vítima, que relatou que a filha havia sido esfaqueada pelo padrasto, que fugiu depois do crime. A mulher conseguiu fornecer detalhes sobre a aparência e as vestimentas do suspeito, o que auxiliou as buscas.





Em um primeiro momento, o homem não foi encontrado nas proximidades. Porém, alguns momentos depois, o tio da criança contou aos policiais que um conhecido disse ter visto o suspeito em um veículo, mas não soube precisar o modelo e a placa do carro.

