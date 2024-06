Pais acionam polícia após filho adolescente os agredir por não querer ir à escola em Apucarana

Os pais de um adolescente acionaram a Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (20), em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, após o filho agredi-los por se negar a ir à escola.





No local, os agentes conversaram com os pais, que relataram ter discutido com o adolescente devido às recusas de estudar e de ajudar nas tarefas de casa.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





Os policiais, então, falaram com o filho do casal, que disse ser usuário de maconha e não ter interesse em ir à escola.





Os pais foram orientados pela Polícia Militar.