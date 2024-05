Paraná é o estado que mais apreendeu maconha no Brasil no primeiro trimestre de 2024

O Paraná está no topo da lista de apreensões de maconha no primeiro trimestre de 2024 no Brasil. De janeiro a março, as forças de segurança locais apreenderam 51,5 toneladas da droga. Mato Grosso do Sul, São Paulo e Amazonas estão na sequência no ranking, com a retirada de circulação 47,3 toneladas, 22,8 toneladas e 10,9 toneladas, respectivamente, do entorpecente. Em todo o país, foram 154 toneladas. Os dados são das secretarias estaduais, disponibilizados no Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.





A Polícia Civil e a Polícia Militar retiraram de circulação no Paraná 15,2 toneladas de maconha em janeiro, 19,2 toneladas em fevereiro e 17 toneladas em março. Conforme o relatório, houve um aumento de quase 1% em relação a 2023, com 51,1 toneladas. Com a inclusão dos dados preliminares de abril, ainda em atualização pelos estados, o número vai para 90 toneladas de maconha apreendidas no Paraná no ano – foram 38,9 toneladas no mês passado.

“Formamos policiais para atuarem com ampla análise de informações, investigações mais completas, patrulhamentos ostensivos e forte combate ao tráfico. Tudo isso, aliado ao trabalho de inteligência, fez com que o Paraná se tornasse o Estado com o maior número de apreensão de maconha no primeiro trimestre deste ano, uma marca bastante simbólica”, destaca o secretário da Segurança Pública do Paraná, Hudson Leôncio Teixeira.





O Oeste é a região onde as forças de segurança mais apreenderam maconha. Duas das Aisp (Áreas Integrada de Segurança Pública) – divisão em que o Estado é separado para análise criminal – que mais retiraram maconha de circulação se encontram naquela região: a 13ª AISP de Toledo, com 9,7 toneladas no período, e 11ª AISP de Cascavel com 6,9 toneladas.

O município em que mais foram registradas apreensões também está no Oeste: Cascavel, com 6,1 toneladas no período. Apenas em uma única ação conjunta entre a PMPR (Polícia Militar do Paraná) e o Serviço de Inteligência do Ciof (Centro Integrado de Operações de Fronteira) e a Polícia Federal, foram apreendidas 2,2 toneladas da droga em um barracão, no bairro Parque São Paulo, em janeiro.





Guaíra foi o segundo município com mais apreensões no Paraná: 5,9 toneladas. Em seguida, Irati, com 4,9 toneladas confiscadas. Do total, quatro toneladas foram apreendidas em uma única ação da Polícia Militar, encontradas escondidas em uma carga de soja, em fevereiro.

