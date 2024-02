Paraná é o estado que mais soluciona crimes de homicídios no Brasil, diz levantamento

A pesquisa também faz um comparativo com os índices de esclarecimento de homicídios de outros países e regiões de mundo. Na média global, a taxa de solução dos assassinatos é de 63%, em média, de acordo com uma pesquisa da ONU realizada em 72 países.

De acordo com o Sou da Paz, índices acima de 66% indicam que há uma alta eficácia no nível de esclarecimento dos crimes. Por outro lado, quando menos de 33% dos crimes são solucionados, a eficácia é considerada baixa. Apenas Paraná e Minas Gerais alcançaram o indicador positivo nos dois anos analisados pela instituição.

Logo atrás do Paraná ficaram os estados de Minas Gerais, com índices de solução de homicídios de 73% e 76% em 2020 e 2021, respectivamente, e Rondônia, com taxas de solução de 50% e 65% em cada um dos anos. O Rio Grande do Norte fecha o levantamento, com 8% e 9%, respectivamente.

O relatório aponta que 78% dos casos ocorridos em 2020 e que 76% dos casos de 2021 foram solucionados no Estado. O índice representa mais do que o dobro da média nacional, que ficou em 33% em 2020 e 35% em 2021.





EVOLUÇÃO

O levantamento também destaca a evolução nos índices paranaenses, que vêm em franca ascensão ao longo dos últimos anos. Em 2018, segundo o instituto, o Paraná solucionou 12% dos homicídios, em 2019 o índice saltou para 49% e nos dois anos seguintes, divulgados na edição mais recente do levantamento, a taxa chegou a 78% e 76%.





Segundo o relatório, o aumento de quase 30 pontos percentuais fazendo do Paraná o “estado que mais se destacou nos anos de 2020 e 2021”.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Paraná, Silvio Jacob Rockembach, a evolução no índice acompanha uma série de investimentos e medidas que foram tomadas pelo Governo do Estado a partir de um Plano Estratégico elaborado em 2019 para capacitar, modernizar e melhorar a governança da instituição, com objetivo de torná-la uma referência nacional.





“A atual gestão do Governo do Estado não tem medido esforços para melhorar as condições de trabalho dos nossos policiais, investimento no que existe de mais moderno no mundo para nos tornarmos referência em segurança pública”, afirmou.

Entre estas medidas estão as iniciativas de capacitação continuada dos servidores e a nomeação de mais de 600 novos policiais civis no período, reforçando os quadros do órgão e melhorando os serviços à população.





Com as contratações, todas as comarcas do Estado passaram a contar com delegados exclusivos. Além disso, os policiais civis passaram a se dedicar exclusivamente às investigações e inquéritos após todos os 12 mil presos que estavam em delegacias serem transferidos a unidades geridas pela Polícia Penal, resolvendo um problema centenário do Estado.





Também foram realizados os maiores investimentos em equipamentos da história da Polícia Civil do Paraná. Mais de 1,6 mil veículos foram entregues pelo Governo do Estado ao órgão, além de armamentos e outros itens para unidades especiais.





“Tivemos a implementação de uma cultura de resultados, com estabelecimento de metas e controle de indicadores de produtividade, que vem sendo atingidos graças à dedicação de todos os nossos policiais”, disse o delegado-geral.