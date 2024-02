Trem de passageiros entre Londrina e Maringá passará por estudo de viabilidade

Uma audiência nesta quarta-feira (7) com o secretário nacional de Transporte Ferroviário, Leonardo Ribeiro, discutiu a implantação de um trem de passageiros entre Londrina e Maringá, iniciativa conhecida como “Trem Pé Vermelho” e que vem sendo discutida no Paraná desde os anos 2000.







O presidente da Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, a deputada federal Luísa Canziani (PSD) e o deputado federal Luiz Nishimori (PSD) participaram do encontro.

A iniciativa do governo federal analisou 400 trechos para implementação do transporte ferroviário, sendo que seis foram considerados viáveis - no Paraná, o único é entre Londrina e Maringá.





O presidente da Codel aponta que o próximo passo é a realização do EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental), que deve ocorrer no próximo mês.





