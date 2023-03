Paraná: vídeo mostra instante em que trio armado assalta agência bancária

Uma agência bancária do Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo) foi alvo de criminosos na manhã desta sexta-feira (31) em Laranjal, no Centro-Sul do Paraná.







Vídeos que circulam nas redes mostram a ação de três homens armados, por volta das 11h30. Eles saem de dentro da agência com um saco e portando armas de fogo. Outro vídeo mostra o momento da fuga em um veículo VW/Gol vermelho de capô preto.

Em nota à imprensa, o 16° BPM (Batalhão de Polícia Militar) confirmou o roubo e a fuga dos criminosos. Equipes estão mobilizadas nesta tarde para encontrar os autores do assalto. Ainda não há maiores informações sobre a ação policial.





O Sicredi divulgou um comunicado oficial lamentando o ocorrido na agência. Segundo o texto, um profissional de segurança acabou se ferindo com estilhaços de vidro e foi encaminhado para atendimento médico.





