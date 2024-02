Polícia Civil prende suspeito de armazenar conteúdo pornográfico de adolescente em Rolândia

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu em flagrante um homem de 57 anos por armazenamento de conteúdo pornográfico de adolescentes. A prisão aconteceu em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina) na última sexta-feira (2).





A prisão foi realizada durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão. No local foram apreendidos um celular, seis ampolas contendo sangue, um pote com substâncias análogas à entorpecente e um cachimbo.

“Durante o cumprimento do mandado, foi localizado no celular do suspeito imagens do adolescente nu, visivelmente desacordado, e também sendo possível ouvir o autor chamando pelo nome da vítima”, explica o delegado da PCPR Bruno Silva Rocha.





As investigações tiveram início após a mãe de um adolescente, de 16 anos, relatar que o filho teria se encontrado com um homem que se apresentava como “pai de santo”. Após o suposto ritual, o autor teria usado substâncias entorpecentes para dopar a vítima e abusar sexualmente da mesma.

