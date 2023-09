PCPR prende suspeitos de assalto violento a oficina de Londrina

Policiais civis do setor Operacional da 10ª Subdivisão Policial realizaram uma operação, nesta terça-feira (19), no jardim Nossa Senhora da Paz, na zona oeste de Londrina. Os alvos foram suspeitos de um roubo violento em uma oficina mecânica no jardim Santa Rita, também região oeste, que aconteceu em julho deste ano.





Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. De acordo com a corporação, que não concedeu entrevista, dos três investigados, dois – que têm 23 e 25 anos – foram detidos durante a ação e agora estão à disposição da Justiça.

No dia do crime, que foi flagrado por câmeras de segurança, dois ladrões invadiram o estabelecimento, na avenida Jules Verne. Armados, eles ameaçaram as vítimas, como clientes e funcionários, e as trancaram no banheiro. Foram roubadas carteiras, correntes de ouro, alianças e outras joias de valor. Um carro, com um terceiro homem, teria dado fuga à dupla.





Desde o início da investigação a polícia suspeitava que poderia ser uma quadrilha especializada a responsável pelo roubo ou pessoas que já acompanhavam as vítimas, já que haviam levado objetos específicos, deixando, por exemplo, os celulares.