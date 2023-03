Pedestre morre atropelado ao atravessar rodovia à noite, entre Londrina e Cambé

Um pedestre morreu ao ser atingido por um caminhão ao atravessar a PR-445, entre Londrina e Cambé, na noite desta sexta-feira (3). O acidente ainda fez com que o veículo de carga atingisse uma motocicleta.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do caminhão disse que trafegava pela rodovia, no sentido de Cambé a Londrina, quando, ao atingir o km 69, atropelou o pedestre que atravessava a pista da esquerda para a direita, de acordo com o sentido de tráfego. O pedestre morreu no local.

