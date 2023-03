PF cumpre dois mandados de prisão no PR em nova fase da 'Operação Lesa Pátria'

Policiais federais cumprem na manhã desta sexta-feira (17) 46 mandados de busca e apreensão e 32 mandados de prisão preventiva na oitava fase da Operação Lesa Pátria, que apura a organização e participações nos atos de vandalismo ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro. Dois mandados de prisão e dois de busca e apreensão foram expedidos para as cidades paranaenses de Arapoti (Campos Gerais) e Santa Terezinha de Itaipu (Oeste).





As ordens judiciais também são cumpridas nos estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Rondônia, Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal.

