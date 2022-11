PF cumpre mandados para desarticular organização criminosa em Londrina

A PF (Polícia Federal) deflagrou, em Londrina, na manhã desta quarta-feira (23), a Operação Banco Paralelo, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuava com a lavagem de dinheiro do tráfico de drogas, além de outros crimes.





Os policiais foram às ruas para cumprir sete mandados de busca e apreensão.

Além disso, a PF deferiu o sequestro de diversos bens móveis e imóveis com valores estimados em mais de R$ 30 milhões, além do bloqueio de valores e contas bancárias e a suspensão dos CNPJs (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) das empresas envolvidas.







A operação, que consiste na segunda fase da Operação Fluxo Capital, deflagrada em fevereiro deste ano, aconteceu por conta da identificação de novos integrantes da organização criminosa até então desconhecidos.

Assim como na fase anterior, foi possível apontar que o controle da movimentação do dinheiro ilícito da organização era feito no Paraguai através de doleiros donos de casas de câmbio no país.





O nome da operação faz alusão ao fato de a organização criminosa atuar à margem do sistema financeiro nacional para a movimentação de vultuosa quantia de dinheiro que ultrapassou as centenas de milhões de reais.





Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.