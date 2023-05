PF de Londrina deflagra operação de combate ao tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal em Londrina deflagrou na manhã desta quinta-feira (11) a Operação Helix, que visa desarticular organização criminosa responsável pela introdução de toneladas de drogas em território nacional, além de realizar a lavagem de dinheiro dos lucros obtidos com o tráfico de drogas.





Até o momento, oito pessoas foram presas – cinco em São Paulo, dois no Paraná e um no Mato Grosso do Sul – e foram apreendidos três helicópteros e três veículos terrestres – uma SW-4 blindada, um Audi Q5 e uma Dodge Ram.

Nos dois anos de investigações a Operação HELIX teve êxito na apreensão de 2,75 toneladas de cocaína, além de nove helicópteros e um caminhão que eram utilizados para o transporte da droga, que era trazida do Paraguai.





Nesta quinta, a Polícia Federal foi às ruas para cumprir 43 mandados de busca e apreensão e dez mandados de prisão nos Estados do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais. A Justiça também autorizou o sequestro de diversos bens móveis, como automóveis e helicópteros, e de um imóvel vinculado à organização criminosa, cujos valores estimados ultrapassam os R$ 30 milhões, além do bloqueio de valores e contas bancárias das pessoas e empresas envolvidas.





A operação também contou com cooperação jurídica e policial com o Paraguai, com auxílio da Adidância e Oficialato de Ligação da PF, após a identificação de que os carregamentos da droga eram feitos em uma fazenda localizada naquele país. Há tentativa de cumprimento de um mandado de prisão contra um dos investigados que se encontra no Paraguai com o auxílio da Senad (Secretaria Nacional Antidrogas) e do Ministério Público daquele país.





O nome da operação faz alusão ao modus operandi da organização criminosa, que se utilizava de helicópteros para a introdução da droga em território nacional. Os investigados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro.