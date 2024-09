PF, RF e PM apreendem veículo com 171,1 kg de maconha em Centenário do Sul

Uma ação conjunta da PF (Polícia Federal) de Londrina, RF (Receita Federal) e PM (Polícia Militar) apreendeu um veículo carregado com 171,kg de maconha na manhã do domingo (29) em Centenário do Sul (região metropolitana de Londrina).





Segundo a PF e a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a abordagem ocorreu juntamente com a Ali (Agência Local de Inteligência da PM) por volta das 10h30 na PR-340 e resultou na prisão em flagrante de um homem de 19 anos, morador de Florestópolis (região metropolitana de Londrina), com antecedentes pelo crime de tráfico de drogas e que estava com tornozeleira eletrônica.

O Volkswagen Gol apreendido, a carga ilícita e o homem foram encaminhados para delegacia da Polícia Federal em Londrina para os procedimentos de polícia judiciária.





Atualizada às 17h29.