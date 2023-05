PM apreende arma de fogo dentro de ônibus da família Boca Aberta

A Polícia Militar de Londrina apreendeu uma arma de fogo dentro do ônibus do ex-deputado federal Boca Aberta na manhã deste domingo (21), em uma disputa de futebol amador no distrito rural de Irerê. Ele foi conduzido para a Polícia Civil para prestar esclarecimentos acerca do ocorrido na condição de testemunha.





Segundo o registro da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada porque haveria uma pessoa armada no evento, próximo ao ônibus do ex-deputado. As pessoas que se aglomeravam próximo ao veículo foram revistadas e nada foi encontrado, porém, dentro do coletivo, os policiais militares encontraram um revólver Taurus com a numeração suprimida.

Questionado no local, Boca Aberta não soube esclarecer a procedência da arma irregular e acabou levado para o plantão da Polícia Civil para dar mais esclarecimentos. A arma foi apreendida.





O ex-deputado divulgou vídeo nas redes sociais, em frente ao plantão da Polícia Civil, em que diz que utiliza o ônibus para trabalhos sociais e levava o time do Cinco Conjuntos para disputar campeonato amador de futebol em Irerê, quando a PM fez vistoria de rotina nos carros ao lado do campo e encontraram a arma de fogo dentro do ônibus. “Infelizmente, não temos controle sobre as pessoas. Infelizmente, um infeliz, excomungado, ordinário, deixou a arma no ‘busão’ e estragou o passeio de final de semana”, disse o ex-parlamentar.





A reportagem procurou a Polícia Civil por telefone, que disse que não poderia passar as informações daquele modo. Na delegacia,a Polícia Civil pediu para que a reportagem procurasse a Polícia Militar.