Policiais em patrulhamento pela Ria Bahia com a Rua Belém, em Londrina, detiveram um homem com mandado de prisão em aberto nesta quarta-feira (30), em Londrina.





Os PMs visualizaram uma movimentação suspeita em uma residência abandonada utilizada por moradores de rua como “mocó” e entraram no local. Em seu interior, ao fazerem a verificação no sistema, foi constatado o mandado de prisão contra ele, que foi encaminhado para as providências legais.