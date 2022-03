PM prende quatro pessoas e apreende três armas após tiroteio em Londrina

Quatro pessoas foram presas e três pistolas apreendidas em uma ação da Polícia Militar no bairro Maria Celina, em Londrina, na noite de sábado (26), após os oficiais ouvirem rajadas de disparos de arma de fogo.

Os PMs escutaram os tiros enquanto faziam patrulhamento no Jardim Barcelona, do outro lado de um fundo de vale, já no Maria Celina. Enquanto se deslocavam para o local, ouviram ainda mais disparos, incluindo rajadas, que eram disparados do alto de um barranco e dos fundos de uma casa na rua Nisa Maria Lopes do Carmo.

Os policiais fizeram o cerco no local e deram voz de prisão a três homens, que não obedeceram e fugiram subindo uma escada. O último suspeito, ao terminar de subir os degraus, virou-se para os oficiais empunhando uma pistola, mas um dos PMs reagiu, efetuando disparos, e fez com que o homem soltasse a arma e corresse em direção à frente da casa.





Dois suspeitos que tentavam fugir pulando a grade foram rendidos por PMs que faziam o cerco na residência. Dentro da casa, foram encontrados mais um homem e uma mulher.





Os policiais questionaram aos abordados onde estaria a arma capaz de efetuar rajadas de disparos, mas um dos suspeitos disse que estavam com três pistolas e não sabia informar em que local estariam as outras.

Além da pistola abandonada na escada, foram encontradas outras duas na grama da casa vizinha. Armas e suspeitos foram encaminhados para a Polícia Civil.