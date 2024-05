Polícia aborda dois carros em área rural de Rolândia e apreende 400 quilos de maconha e cocaína

Três homens foram presos acusados de traficar maconha e cocaína em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na manhã desta terça-feira (21).





Segundo a Polícia Militar, uma equipe decidiu abordar os suspeitos após observar dois veículos estacionados em uma via rural. Um dos carros estaria com um pneu furado e todos os homens estariam do lado de fora.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Por considerarem o cenário suspeito, os agentes decidiram abordá-los, bem como fiscalizar os carros. Em um dos veículos foram encontradados tabletes de maconha. O outro automóvel, por sua vez, atuava como batedor.





Os suspeitos contaram aos policiais que saíram de Cascavel e que seguiriam até Campinas/SP, onde entregariam a droga.





Diante das informações repassadas pelos agentes, a Polícia Federal conseguiu encontrar, em Cascavel, um armanzém repleto de cocaína e maconha. O local seria utilizado para esconder as drogas que seriam traficadas.





Ao todo, foram apreendidos 233 quilos de maconha e 166 quilos de cocaína, além dos dois veículos abordados.