Homem que tentava registrar diploma falso é preso por falsidade ideológica em Maringá

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem de 31 anos pelo crime de falsidade ideológica. O flagrante aconteceu nesta quinta-feira (25), em Maringá, no Noroeste do Estado.





De acordo com Juliano de Jesus Tamos, delegado da Polícia Civil, as diligências tiveram início após o conhecimento de que um homem, morador da cidade de Paranapoema, estaria tentando registrar um diploma de Educação Física falso.

“Diante disso, identificamos o suspeito e passamos a fazer o monitoramento do mesmo, momento em que ele retirou e assinou a documentação junto aos fiscais do Cref (Conselho Regional de Educação Física). Em conversa com a equipe, ele afirmou que pagou a quantia de R$ 800 em um diploma falso”, explica.





O indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.