Polícia Civil apreende 3,4 toneladas de maconha em Cascavel em caminhonete com alerta de furto

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu 3,4 toneladas de maconha em Cascavel na terça-feira (25). Policiais abordaram dois homens no momento em que entravam em um barracão.





Conforme a Polícia Civil, a droga foi encontrada dentro de uma caminhonete com as placas adulteradas e com alerta de furto de outro estado.

“A ação aconteceu após investigações que apontaram que as drogas seriam destinadas a outros estados do país”, disse o delegado Diego Ribeiro Martins.







A dupla fugiu do local. Os policiais encaminharam a caminhonete e a droga para medidas cabíveis. As investigações continuam para localizar e identificar os suspeitos e outras pessoas envolvidas.



(Com informações da AEN)