Polícia Civil cumpre mandado de busca contra suspeito de extorsão e estupro virtual ocorrido no Noroeste do Paraná

Diante dos fatos, a autoridade policial representou pela expedição de um mandado de busca e apreensão na residência do indivíduo. No local, foi apreendido o celular que era utilizado para praticar os crimes.

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), com apoio da PMSP (Polícia Militar de São Paulo), cumpriu um mandado de busca e apreensão decorrente de uma investigação que apura extorsão e estupro virtual praticado contra uma vítima, em Mamborê, no Noroeste do Paraná.

Quatro pessoas ficaram feridas após o carro que ocupavam capotar na PR-422, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde deste domingo (30).

"O aparelho continha diversas mensagens ameaçadoras e exigências financeiras direcionadas a diversas vítimas. Além do mais, verificou-se a existência do crime de estupro virtual, pois ele exigia mediante ameaças divulgar fotos íntimas e vídeos eróticos da vítima caso ela não fornecesse novos vídeos e fotos íntimas", disse o delegado da PCPR Anderson Romão.





Com a apreensão do aparelho, as investigações prosseguem a fim de apurar os fatos por completo.





DENÚNCIAS





A PCPR solicita a colaboração da população no fornecimento de informações que auxiliem no combate ao crime. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 do Disque-Denúncia ou (44) 3568-3020 e (44) 99832-1618 diretamente à equipe de investigação.