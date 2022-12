Polícia Civil de Londrina apura assassinato de diretor de escola do distrito de Guaravera

A delegacia de Homicídios de Londrina abriu um inquérito para investigar a morte do diretor escolar Paulo Sérgio Bartholomeu, de 50 anos. O corpo do educador foi encontrado dentro de um córrego entre o distrito de Lerroville e a cidade de Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), na quarta-feira (28). Ele estava com as mãos e os pés amarrados e uma calça encobrindo a cabeça.





O médico legista do IML (Instituto Médico Legal) identificou diversas perfurações no pescoço da vítima, que remetem a facadas. O carro de Paulo foi localizado minutos após o corpo, na mesma região, incendiado. “Sabemos que no dia 27, pela manhã, ele foi numa chácara na região sul e depois perdeu contato com familiares”, informou o delegado de Homicídios, João Reis.





Investigadores foram às ruas para levantar mais informações e tentar refazer os últimos passos do diretor. “Estamos apurando qual era o tipo de confraternização, mandamos policiais nessa chácara, também estamos verificando se ele passou por algum estabelecimento comercial, se estava acompanhada de alguém”, elencou.

A Polícia Civil suspeita que mais de uma pessoa possa ter envolvimento no crime. A possível motivação ainda está sendo apurada. “Acreditamos que o corpo foi desovado no córrego, o autor saiu das proximidades, colocou fogo no carro para destruir provas e na sequência saiu com outro veículo”, afirmou. “A motivação está em aberto”, frisou.





Paulo morava no jardim Acapulco, zona sul de Londrina, era servidor público do Estado há 27 anos e desde 2006 trabalhava como diretor do Colégio Estadual de Guaravera, distrito que fica a cerca de 40 quilômetros de Londrina. Em 2016, foi candidato a vereador nas eleições municipais, no entanto, recebeu apenas 260 votos.





