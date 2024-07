Polícia Civil deflagra operação contra integrantes de torcidas organizadas de times de Maringá

Uma operação da PCPR (Polícia Civil do Paraná) foi deflagrada, nesta quinta-feira (4), contra suspeitos que integram a torcida organizada de times do município de Maringá e utilizam as redes sociais para organizar brigas entre as torcidas. A ação aconteceu em Maringá e Sarandi, na região Norte do Estado.





A operação cumpriu 16 mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados, onde foram apreendidos celulares, computadores, vestimentas, um simulacro de arma de fogo e um bloco de atestados médicos.

Além disso, um dos homens foi conduzido à delegacia da PCPR por posse de drogas para consumo pessoal.





Os suspeitos são investigados pelos crimes de associação criminosa, lesão corporal, dano ao patrimônio público, promover tumulto e incitar violência em jogos de futebol. Além disso, mesmo quando os times não estão em campo jogando, as torcidas se unem para provocar tumulto e incitar a violência.

As investigações continuam com auxílio dos objetos apreendidos, que ainda serão periciados.





Denúncias

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.