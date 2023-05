Polícia Civil indicia CEO de construtora de Londrina por assédio sexual contra funcionária

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) autuou Leonardo Yoshii, CEO de uma grande construtora de Londrina, por possível assédio sexual contra uma funcionária que ele teria levado a um motel em Cambé, na manhã do dia 23 de março. A defesa do empresário mantém a tese de que ele é inocente e adiantou que confia nas autoridades policiais para a completa elucidação do caso.

A situação foi registrada na Delegacia da Mulher de Londrina, mas foi remetido para a Delegacia de Cambé, local da sucessão dos fatos.

Segundo o boletim de ocorrência confeccionado à época, a vítima relatou que teria sido avisada por telefone, pelo patrão, de que iriam sair para conversar e que ela acreditou que discutiriam empreendimentos em execução pela construtora. Entretanto, dentro do veículo, ele teria começado a fazer questionamentos sobre a prática de pole dance e teria insistido no assunto, mesmo diante de protestos e constrangimento da funcionária.



Ainda de acordo com o BO, o empresário teria entrado em um motel com ela dentro do veículo, em busca de um aposento com pole dance. Mas, ao chegar no quarto, ela teria pegado o telefone celular e corrido para a administração do estabelecimento, onde pediu auxílio para funcionários e acionou familiares. Yoshii teria embora do local, após tentar contato telefônico com a vítima, que não atendeu.



Durante a investigação, foram colhidos os depoimentos de três funcionários do motel e obtidas as imagens de câmeras de segurança.



Em sua versão à Polícia Civil, o empresário teria atribuído à funcionária a oferta de apresentação de pole dance e teria sugerido a ela que fossem a um motel, ao que ela consentiu. Porém, ao chegar com o carro no quarto, ele entrou e, ao olhar para trás, não a viu mais. Ele ainda teria ligado para ela, mas, sem ter as ligações atendidas, ele retonou às atividades diárias.