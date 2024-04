Polícia Civil prende casal suspeito de ter assassinado o próprio filho em Curitiba

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente uma mulher, de 23 anos, e um homem, de 29, suspeitos do homicídio do próprio filho, de quatro meses, ocorrido em dezembro de 2023, em Curitiba.





As prisões aconteceram nesta terça-feira (2), no bairro Boqueirão, na capital paranaense.

Conforme apurado pela investigação, no dia 7 de dezembro de 2023, os suspeitos acionaram a PMPR (Polícia Militar do Paraná) relatando que estavam dormindo e, ao acordarem, encontraram o bebê sem vida no berço.