Polícia Civil prende condenado por estupro de vulnerável contra a própria filha em Cambará

Um homem de 54 anos foi preso, nesta terça-feira (18), condenado pelo crime de estupro de vulnerável contra a própria filha, em Cambará, no norte do Estado. Ele estava foragido desde novembro de 2023 e foi capturado na cidade de Timburi, no interior de São Paulo.





De acordo com a PCPR (Polícia Civil do Paraná), os abusos aconteciam desde 2009, quando a vítima tinha 12 anos, e seguiram até 2014, quando ela engravidou. O homem foi condenado a 31 anos de prisão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Segundo a delegada Renata Cintra, a equipe policial iniciou uma investigação para localizá-lo, contando com serviços de inteligência e busca de alta complexidade.





Ela explica, ainda, que ele foi encontrado em um cafezal de uma fazenda de difícil acesso no momento da prisão e que os agentes tiveram que entrar na plantação para cumprir o mandado de prisão. O homem foi trazido de volta ao Paraná e encaminhado ao sistema penitenciário.





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem na localização de foragidos da justiça. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.