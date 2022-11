Polícia Civil prende dois suspeitos de latrocínio em Rolândia

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente dois homens, de 21 e 23 anos, suspeitos de envolvimento no latrocínio de Ely Marcos Pimentel, ocorrido no dia 22 de julho deste ano, em Rolândia, na Região Metropolitana de Londrina.





Publicidade

Publicidade

As capturas foram realizadas nesta segunda-feira (28), no mesmo município.





Publicidade

Publicidade

Os suspeitos foram encaminhados à Cadeia Pública de Rolândia.





CRIME





Os dois indivíduos presos, segundo a Polícia Civil, abordaram a vítima em um bar e a levaram até uma plantação de milho com o objetivo de roubar seu celular.





No local, o homem foi morto com golpes na região da cabeça.