Polícia Civil prende homem por matar cachorro com golpes de facão em terminal de Curitiba

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem, de 29 anos, por matar um cão e tentar matar outros dois com golpes de facão em terminais da capital paranaense.





A captura aconteceu nesta quarta-feira (15), em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Em dezembro do ano passado, a PCPR recebeu uma denúncia informando que um indivíduo teria matado um cachorro com um facão no Terminal do Boqueirão. Durante as investigações, os policiais civis apuraram que o investigado tentou matar outros dois cães da mesma maneira.





“Este é um caso emblemático de maus-tratos aos animais, pois o autor demonstrou uma enorme brutalidade e agressividade contra o cão que se aproximou dele sem a mínima intenção de o atacar. Justamente esses casos que justificam a existência da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente da PCPR para garantia da proteção da vida e dignidade desses animais”, explica o delegado da PCPR Guilherme Dias.

A PCPR ainda cumpriu um mandado de busca e apreendeu o facão que o suspeito utilizava para cometer o crime.





DENÚNCIAS





A população pode contribuir com denúncias contra o maus-tratos aos animais. As informações podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197 da PCPR, 181 Disque-Denúncia, ou pelo (41) 3251-6200, diretamente à equipe de investigação.