Polícia Civil prende quatro pessoas por aplicar golpes durante show do Coldplay

A Polícia Civil do Paraná prendeu quatro pessoas em flagrante por aplicar golpes durante show da banda Coldplay, em Curitiba. A operação foi realizada na noite desta quarta-feira (22), no bairro Alto da Glória.

A PCPR apurou que os golpes iniciaram na primeira noite de show, na terça-feira (21), depois que mais de dez boletins de ocorrência foram registrados.





Os estelionatários, vendedores ambulantes de comidas e bebidas do lado de fora do estádio Couto Pereira, trocavam o cartão do cliente no momento do pagamento.

“Os estelionatários pegavam o cartão da vítima, falavam que não estava funcionando e que ela devia dar o cartão para fazer a transferência. Neste momento, trocavam por outro e, quando a vítima entrava no show, ou na saída, realizavam compras pelo cartão oficial”, explica o delegado Emmanoel David.





Durante a ação, os policiais civis ainda apreenderam máquinas e diversos cartões. Os suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia da PCPR para as medidas cabíveis.





ORIENTAÇÃO





A PCPR orienta que as pessoas estejam sempre atentas a esse tipo de abordagem. As vítimas deste tipo de golpe devem registrar imediatamente o boletim de ocorrência, que pode ser feito de forma on-line, através do site da PCPR, ou na delegacia mais próxima.