Polícia Civil prende sete pessoas em operação contra tráfico de drogas

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), com apoio da Polícia Militar do Paraná e Polícia Civil de Santa Catarina, prendeu preventivamente sete pessoas, nesta quinta-feira (20), durante operação deflagrada contra organização criminosa envolvida em tráfico de drogas. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos.





A ação aconteceu simultaneamente nos municípios de Querência do Norte, São Pedro do Paraná, São Carlos do Ivaí e Apucarana, no Paraná, e em Palhoça (SC). Durante as buscas, as equipes policiais apreenderam celulares que serão encaminhados à perícia a fim de auxiliar no andamento das investigações.

